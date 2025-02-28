شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 84.1% من تعاملات البورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 30.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 41.1%، وجاءت شركة سنرجى لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 6.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9%.

وحلت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 5.8%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.6%، وفى المركز الخامس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 3.43 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.296 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.4%، وإى إف جى هيرميس الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز السابع، بقيمة تداول 3.067 مليار جنيه بنسبة 4.1%، وحل فى المركز الثامن شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.7%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، وعربية اون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، و2 مليار جنيه، بنسبة 3.1%، 2.7%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.