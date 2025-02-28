شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على: "العاصمة الإدارية" مشروع عظيم وسنعرف قيمتها بعد 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

قال رجل الأعمال والمستثمر السياحى الكبير كامل أبو علي - رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر؛ عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة، إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع عظيم سنعرف قيمتها خلال الـ10 سنوات القادمة، فكانت تحد كبير ونجحت مصر فى تحقيقه وإنجازه.

جاء ذلك خلال لقائه مع الخليج 365، حيث تحدث كذلك عن تطوير المناطق السياحية المختلفة، وحالة التوسعات والمشروعات الكبرى التى تشهدها منطقة الساحل الشمالى قال إن الساحل الشمالى وما يملكه من طبيعة ساحرة تجعله من أجمل المناطق السياحية فى العالم أن لم يكن أجملها على الإطلاق، ومتفائل بالمشروعات الكبرى كمشروع رأس الحكمة، وأشعر بكل فخر واعتزاز وعظمة بالمشروعات الجديدة التى أقُيمت فى تلك المنطقة، وأؤكد أن ما نحتاج إليه حاليًا هو إقامة منظومة سياحية متكاملة تجعل السائع يخوض تجربته كاملة خلال زيارته فى مصر، سواء فى الصباح والمساء، ليزيد من انفاقه، مما يعود بالنفع على الجميع، سواء على العاملين بالقطاع أو الدولة.

رجل الأعمال كامل أبو علي والزميل محمد أسعد خلال اللقاء



وقال عضو اللجنة الاستشارية العليا لمجلس الوزراء لتطوير قطاع السياحة المصرية؛ إن مشروع المتحف المصرى الكبير أعظم مشروع سياحى فى تاريخ العصر الحديث بعد افتتاح قناة السويس، وقمت بزيارته مرتين حتى وفى كل مرة أشعر العظمة والرهبة، وهذه النوعية من المشروعات العملاقة والمبهرة سوف يذكرها التاريخ وستحدث طفرة كبيرة فى مصر.