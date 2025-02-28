شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 64.30 جنيه للبيع اليوم الجمعة 28-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالجمعة، 28 فبراير 2025 04:41 م
ننشر سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة بالسوق المصرى اليوم الجمعة 28-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 64.08 جنيه للشراء، و 64.30 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 63.96 جنيه للشراء، 64.26 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
64.08 جنيه للشراء.
64.30 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
63.96 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
64.26 جنيه للبيع.
64.01 جنيه للشراء.
64.32 جنيه للبيع.
64.02 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
64.34 جنيه للبيع.
63.55 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
64 جنيهًا للبيع.
63.53 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
63.87 جنيه للبيع.
64.03 جنيه للشراء.
64.35 جنيه للبيع.
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