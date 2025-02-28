شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 -2-2025، بالبنوك المصرية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 163.1 جنيه للشراء، 164.1 للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى 163.92 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى

163.92 جنيه للشراء.

164.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.1 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.2 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.6 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.7 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.5 جنيه للشراء.

164.2 جنيه للبيع.