الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 أمام الجنيه فى البنوك

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  • سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 أمام الجنيه فى البنوك 1/2
  • سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 أمام الجنيه فى البنوك 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 28 فبراير 2025 04:40 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 -2-2025، بالبنوك المصرية، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، وسجل الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 163.1 جنيه للشراء، 164.1 للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى 163.92 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى
 

163.92 جنيه للشراء.

164.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

163.1 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.2 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.6 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.7 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.5 جنيه للشراء.

164.2 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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