شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانخفاض المفاجىء.. سعر الذهب اليوم الجمعة 28-2-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 28فبراير 2025 ، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم ،

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4640 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4060 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3480 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيهاً.

هذه الأسعار تشير إلى تقلبات في السوق الذهبي العالمي، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 2883 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب ، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً