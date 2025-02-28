شكرا لقرائتكم خبر عن 240 ألف تخفيض على ستروين "سى 5 – 2025" إيركروس فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

قدمت شركة القصراوي جروب الوكيل المحلي لعلامة "ستروين" الفرنسية في مصر، تخفيضات كبيرة قدرت بنحو 240 ألف جنيه، لأكبر سياراتها وهي " ستروين C5 إيركروس موديل 2025 ، ويستمر هذا التخفيض بداية من اليوم 27 فبراير حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتبدأ أسعارها الرسمية فى مصر من مليون و700 ألف جنيه بدلًا من مليون و940 ألف جنيه.

وعن أسعار السيارة ستروين " C5 Aircross " موديل 2025 فهي كالآتي:

الفئة panorama بسعر يبلغ مليون و700 ألف جنيه، بدلًا من مليون و940 ألف جنيه.

الفئة Shine بسعر يبلغ مليون و820 ألف جنيه، بدلًا من 2 مليون و60 ألف جنيه.

أما مواصفات السيارة " ستروين C5 إيركروس" فهي تأتي بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي مزود بتقنية التيربو.

يحقق المحرك قوة 165 حصانًا وعزم 240 نيوتن متر عند 1400 دورة/الدقيقة.

ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات لتوفير قيادة أكثر سلاسة، مع دفع أمامي للعجلات.

تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في 9.4 ثانية.

استهلاك الوقود 6.8 لتر/100 كيلومتر.

كما تتميز ستروين C5 إيركروس بتجهيزات أمان متطورة توفر حماية للسائق والركاب، تتضمن التجهيزات التالية :

نظام منع انغلاق الفرامل ABS الذي يعزز من السيطرة على السيارة في الظروف الصعبة.

التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، لضمان استقرار السيارة عند السرعات العالية أو على المنحدرات.

نظام دعم التوازن أثناء صعود المرتفعات Hill Start Assist، الذي يساعد في منع السيارة من التراجع عند بدء الحركة على منحدرات.

مراقبة ضغط الإطارات، لضمان سلامة الأداء.

وسائد هوائية أمامية وجانبية للسائق والراكب الأمامي، لتوفير حماية إضافية في حال وقوع حادث.

حساسات ركن خلفية لتسهيل ركن السيارة وتجنب الاصطدامات.