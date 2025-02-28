شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات سعر الذهب اليوم.. انخفاض كبير وعيار 21 يتراجع 115 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر سعر الذهب اليوم في التراجع مع آخر جلسات تداول هذا الأسبوع وذلك في ظل الضغط السلبي من انخفاض سعر الذهب العالمي ودخوله فى حركة تصحيح سلبية بعد المستويات القياسية التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، ليخسر الذهب في مصر 115 جنيها منذ أعلى قمة عند 4175 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4640 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4060 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3480 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيهاً.



افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4055 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4060 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 4080 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند المستوى 4090 جنيه للجرام.

الانخفاض الحالي في مستويات الذهب المحلي ناتج عن تراجع في سعر الذهب العالمي وتسجيله أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، الأمر الذي دفع السعر المحلي إلى الدخول في تصحيح سلبي بعد أن سجل اعلى قمة سعرية منذ عام عند 4175 جنيه للجرام، وفق جولد بيليون.

اليوم مع آخر تداولات الأسبوع سنترقب قوة مستوى الدعم 4050 جنيه للجرام وهل سينجح في منع السعر من الاستمرار فى الهبوط أم سينجح الذهب في كسر هذا المستوى واستهداف المستوى 4000 جنيه للجرام.



حتى الآن يبقى الاتجاه العام لتداول الذهب المحلي صاعد بالرغم من التراجع الأخير الذي يبقى ضمن التصحيح السلبي، والذي قد يعطي فرصة للشراء من جديد، خاصة أن حركة الذهب المحلي تعتمد حالياً على تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي.



الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد ارتفع في البنوك الرسمية يوم الخميس قبل عطلة البنوك ولكن الصعود يظل تدريجي وهو الأمر الذي لم يؤثر بشكل ملموس على تسعير الذهب المحلي ليظل التركيز في تسعير الذهب على حركة الذهب العالمي.



