مذكرة تفاهم بين هيئة تطوير الشرقية وشركة الكهرباء ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت في المجال البيئي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان -

الخليج 365_واس

وقعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية والشركة السعودية للكهرباء ومؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت مذكرة تفاهم ثلاثية؛ لتنظيم التعاون المشترك بين الأطراف في مجال المحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي وحماية البيئة وتعزيز الغطاء النباتي، بما فيها زراعة اشجار المانجروف، ورفع مستوى التخطيط للأعمال المشتركة، إضافة إلى تحديد أطر ومجالات التعاون المشترك.

ومثل هيئة تطوير الشرقية في توقيع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي المهندس عمر العبداللطيف، فيما مثل الشركة السعودية للكهرباء نائب الرئيس التنفيذي لنشاط الصحة المهنية والسلامة والأمن والبيئة المهندس سلطان المهاشير، ومثل مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت الرئيس التنفيذي المكلف عبدالله القحطاني.

وشملت مذكرة التفاهم، التعاون في عدد من المجالات، أبرزها المحافظة البيئة ورفع مستوى الغطاء النباتي، ومن أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها مواءمة التوجهات الإستراتيجية في مجال البيئة لدعم تحقيق المستهدفات الوطنية المتقاطعة في المنطقة الشرقية وتمكين المبادرات التابعة لها، والتعاون والتنسيق بحسب اختصاصات كل طرف فيما يخص تمكين مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء بالمنطقة الشرقية، تنفيذ مبادرة تشجير ما يصل إلى مليوني شجرة مانجروف على الساحل الشرقي في المملكة العربية السعودية ، التعاون في مشاركة الدراسات والتقارير والبحوث المرتبطة باختصاصات عمل الأطراف بالمجال البيئي، تشجيع المشاركة المجتمعية في المنطقة الشرقية لحماية البيئة ودعم تنمية الغطاء النباتي والمحافظة على المكونات الطبيعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس عمر العبداللطيف أن مذكرة التفاهم تأتي لتأكيد حرص كافة الأطراف على الالتزام بالجانب البيئي والعمل على رفع مستوى الغطاء النباتي وترجمة لمبادرة السعودية الخضراء التي تحرص على تعزيز جهود حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

وبين أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق التكامل في العمل التنموي، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى دعم تنفيذ المشاريع والمبادرات البيئة النوعية التي تعكس اهتمام الهيئة من هذا الجانب.

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