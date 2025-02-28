البورصة المصرية تربح 40 مليار جنيه خلال تعاملات شهر فبراير

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ربحت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر فبراير الجاري نحو 40 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.269 تريليون جنيه، مقابل 2.229 تريليون جنيه في الشهر السابق له بارتفاع بلغت نسبته 1.8% .

وأفاد تقرير البورصة المصرية الشهري الصادر اليوم، أن المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) قفز خلال شهر فبراير بنسبة 2%، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.98%، وشملت الارتفاعات مؤشر(إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 1.82%.

وأشار التقرير إلى أن قيمة التداولات الإجمالية بلغت 1.331 تريليون جنيه، واستحوذ المستثمرون المصريون على 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، والمستثمرون العرب على 5.3%، والأجانب على 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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