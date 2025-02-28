شكرا لقرائتكم خبر عن جيلى كول راى 2025.. أرخص سيارة كروس أوفر فى مصر بأيادى مصرية والان مع تفاصيل الخبر

تجمع جيلى كول راى 2025 بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة والأداء القوى، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبى سيارات الكروس أوفر فى السوق المصرى، سواء كنت تبحث عن سيارة توفر الراحة والتكنولوجيا أو الأداء الديناميكى، فإن كول راى 2025 تقدم مزيجًا متكاملًا يلبى تطلعات العديد من المستخدمين.



أسعار السيارة جيلى كول راى 2025

فى مصر

الفئة الأولى موديل 2025 بسعر 1,070,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2025 بسعر 1,170,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2025 بسعر 1,270,000 جنيه.

تُعد جيلى كول راى 2025 واحدة من أبرز السيارات الكروس أوفر التى يتم تجميعها محليًا فى مصر، حيث استطاعت أن تفرض نفسها بقوة فى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV المدمجة.



وتتميز السيارة بمزيج متكامل من الأداء القوى، والتكنولوجيا الحديثة، والتجهيزات الفاخرة، مما يجعلها منافسًا قويًا فى السوق المصري

تأتى السيارة بمحرك رباعى الأسطوانات بسعة 1500 سى سى مزود بشاحن توربيني.

قوة تبلغ 172 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 290 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات يضمن استجابة سلسة وسريعة.

تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 7.6 ثانية.

متوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها اقتصادية نسبيًا فى استهلاك الوقود

بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية الركاب فى حالة الحوادث.

نظام منع انغلاق الفرامل ABS للحفاظ على الثبات أثناء الفرملة.

نظام توزيع قوة الفرامل EBD لتحقيق أفضل أداء فى ظروف القيادة المختلفة.

نظام مساعدة الفرامل الهيدروليكى HBA لتعزيز الأداء فى حالات الطوارئ.

نظام مانع الانزلاق TCS لمزيد من التحكم والثبات.

نظام الثبات الإلكترونى ESC لمنع فقدان السيطرة على السيارة.

مثبت سرعة لتوفير راحة أكبر أثناء القيادة لمسافات طويلة.

نظام مراقبة النقطة العمياء لتنبيه السائق عند وجود سيارة فى المناطق غير المرئية.

نظام مساعدة الركن مع حساسات أمامية وخلفية وكاميرا 360 درجة.

نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS لضمان السلامة أثناء القيادة.

قفل حماية للأطفال فى الأبواب الخلفية.

نظام تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX.