شكرا لقرائتكم خبر عن البترول توقع مذكرة تفاهم لتسريع مشروع رقمنة حقول النفط والان مع تفاصيل الخبر

وقّعت شركة خالدة للبترول إحدى شركات قطاع البترول وشركة ويذرفورد للخدمات” إس دي آر إل “مذكرة تفاهم خلال معرض إيجيبس 2025 لتسريع مشروع رقمنة حقول النفط (DOF)، مما يؤدي إلى رقمنة نظام سكادا في جميع عمليات شركة خالدة في الصحراء الغربية.

وقد نجحت شركة Weatherford في تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح، حيث قامت بنشر نظام CYGNET SCADA المتطور الخاص بها عبر 100 بئر، مما أظهر موثوقيته وقابليته للتطوير.

ومع منح المرحلة الثانية، ستمتد المبادرة الآن لتشمل 150 بئرًا إضافيًا، مما يعزز الكفاءة التشغيلية وتكامل البيانات في الوقت الفعلي والأتمتة الذكية للحقول.

ويعزز هذا التعاون الاستراتيجي ريادة شركة خالدة في مجال التحول الرقمي، ووضع معايير جديدة للابتكار في قطاع النفط والغاز الرقمي في مصر.

تم توقيع الاتفاقية بحضور المهندس ايهاب رجائى وكيل اول وزارة البترول للانتاج والمهندس تامر ادريس نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج. والمهندس جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة أباتشي للأصول الدولية ومدير أباتشي مصر وجريش ساليجرام الرئيس التنفيذى لشركة ويزرفورد والمهندس محمد مراد يلجاسم نائب الرئيس للشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقع الاتفاقية من جانب شركة خالدة المهندس سعيد عبد المنعم رئيس شركة خالدة والمدير التنفيذي والمهندس برايان راديسكي المدير العام والمدير التنفيذي ،كما وقع من جانب شركة ويزرفورد المهندس أسامة الشنوفى مدير المبيعات الإقليمي لشمال شرق افريقيا.

وأكد المهندس إيهاب رجائي، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الإنتاج والاستدامة، مشددًا على أهمية دمج الحلول الرقمية في جميع مراحل العمليات البترولية لضمان اتخاذ القرارات بشكل أكثر كفاءة وسرعة.