شكرا لقرائتكم خبر عن موجة من البيع للعملات الورقية والرقمية بسبب تعريفات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المستثمرون القلقون من احتمال فرض تعريفات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الوشيكة إلى موجة من البيع اليوم الجمعة، أثرت على العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالى وأدت إلى انخفاض بيتكوين؛ مما عزز الدولار الأمريكى.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية المقترحة البالغة 25 % على السلع المكسيكية والكندية ستدخل حيز التنفيذ في 4 مارس المقبل إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 10 % على الواردات الصينية، متحديا توقعات أولئك الذين يأملون في مزيد من التأخير في الرسوم.

واستجاب المستثمرون، من خلال بيع الأصول الخطرة مثل الأسهم، وعلى وجه الخصوص، العملات المشفرة. وانخفضت بيتكوين بنسبة 4.9٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 80،000 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 نوفمبر.

وبالمثل، انخفضت إيثر بنسبة تصل إلى 8.8 % إلى أدنى مستوى لها في 13 شهرًا عند 2077 دولارًا.

وكان الرمزان يتجهان إلى أسوأ أداء شهري لهما منذ يونيو 2022، بعد ارتفاع حاد في أواخر العام الماضي بسبب التفاؤل بأن إدارة ترامب ستكون نعمة لفئة الأصول.

وقال جوشوا تشو، الرئيس المشارك لجمعية هونج كونج ويب 3 "إن انخفاض بيتكوين إلى أقل من 80 ألف دولار؛ يظهر أن المشاعر الإيجابية من إدارة صديقة للعملات المشفرة والتأييدات البارزة قد أخذت مجراها".

وأضاف أنه "من الواضح أن البيتكوين هو أحد أصول المخاطر، وليس تحوط التضخم أو الذهب الرقمي الذي يوصف غالبًا بأنه".

وذكر بنك "أوف أمريكا" - في مذكرة - أن صناديق العملات المشفرة شهدت تدفقات قياسية إلى الخارج بلغت 2.6 مليار دولار في الأسبوع الأخير.

وقال محللو البنك إن حقيقة أن متوسط السعر اليومي للبيتكوين قد كافح من أجل تجاوز 97 ألف دولار منذ نوفمبر الماضي كان أول علامة على "فرقعة الفقاعة".