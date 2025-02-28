شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بمنتصف التعاملات.. وعيار 21 يخسر 20 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات، بعد تراجع محدود في سعر الذهب في مصر بحوالي 20 جنيهات، حيث هبط عيار 21 إلي 4060 جنيهاً وقت نشر هذه السطور، وسط ترقب لتغيرات للذهب عالمياً



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4640 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4060 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3480 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيهاً.

بورصة الذهب العالمية

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



الذهب يرتفع 27% خلال 2024

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضي وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.



اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته

اقرأ أيضاً..

تعرف على مواعيد عمل البنوك فى رمضان 2025

معاك 100 ألف جنيه.. إزاى تشترى ذهب وتاخد عائد شهرى 1000 جنيه من الشهادات