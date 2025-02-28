الاقتصاد

بالبنك الأهلى 163.1 جنيه للشراء.. سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025

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  • بالبنك الأهلى 163.1 جنيه للشراء.. سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 1/3
  • بالبنك الأهلى 163.1 جنيه للشراء.. سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 2/3
  • بالبنك الأهلى 163.1 جنيه للشراء.. سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الجمعة، 28 فبراير 2025 01:00 م

بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، ثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 -2-2025، بالبنوك، وسجل الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى 163.1 جنيه للشراء، 164.1 للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى 163.92 جنيه للشراء، 164.48 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 28-2-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:
 

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزي المصرى
 

163.92 جنيه للشراء.

164.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

163.1 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.2 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.6 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.7 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.5 جنيه للشراء.

164.2 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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