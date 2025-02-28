الاقتصاد

استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - بسبب العطلة الأسبوعية للبنوك، استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 28 فبراير 2025، أمام الجنيه المصرى، وبلغ متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري 52.98 جنيه للشراء، و53.13 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 52.92 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 52.92 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

a175ff3aec.jpg سعر اليورو في البنك المركزي المصري

52.98 جنيه للشراء.


53.13 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

52.92 جنيه للشراء.

53.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

52.92 جنيه للشراء.

53.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

52.94 جنيه للشراء.

53.3 جنيه للبيع.

 

0f08f98b5f.jpg سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

52.92 جنيه للشراء.

53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
 

52.94 جنيه للشراء.


53.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

52.92 جنيه للشراء.

53.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

52.92 جنيه للشراء.

53.19 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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