شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: توجيهات بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف بـ15مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، زيارة تفقدية لمتابعة مشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والمرافق بمدينة 15 مايو، يرافقه المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الجولة، تفقد مسئولو الإسكان محطة معالجة الصرف الصحي "المرحلة الأولى" بسعة 10 آلاف م٣/يوم، وكذا أعمال المرحلة الثانية بسعة 20 ألف م٣/يوم حيث وجه المهندس أمين غنيم بدفع العمل بالمرحلة الثانية للمحطة لسرعة دخولها الخدمة فى أسرع وقت، حيث تم التأكد من تطابق العمليات مع المعايير البيئية وضمان جودة المياه المعالجة، والتأكد من الكفاءة التشغيلية.



كما شملت الجولة زيارة محطة الصرف المدمجة بمنطقة 290 فدانا بسعة 1000 م٣/يوم، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال والاستفادة من المحطة، وذلك ضمن خطة تطوير وتحسين خدمات الصرف الصحي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة 15 مايو.



وتم خلال الزيارة استعراض خطط التطوير المستقبلية الخاصة بشبكات المرافق والبنية التحتية، وسبل رفع كفاءة التشغيل والصيانة.

وأكد المهندس أمين غنيم، أهمية استمرار الجهود المبذولة في تطوير منظومة المرافق، لضمان استدامة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداَ على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال التطوير الجارية.

تأتي الجولة في إطار توجهات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب تطلعات الدولة في تحسين مستوى المعيشة.