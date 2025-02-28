شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 فى الكويت عيار 21 بـ 24.750 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب فى الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب فى الأسواق العالمية.



عيار 24 سجل 28.300 دينار

عيار 22 سجل 25.925 دينار

عيار 21 سجل 24.750 دينار

عيار 18 سجل 21.225 دينار

عيار 14 سجل 16.500 دينار

عيار 12 سجل 14.150 دينار

الاونصة880.050 دينار

الجنيه الذهب198.050 دينار

الأونصة بالدولار2855.83 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة، بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا فى ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التى اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتى قد تؤدى إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلى. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.