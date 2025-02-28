شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 14 مليون برميل زيت خام الإنتاج المستهدف لجنوب الوادى القابضة والان مع تفاصيل الخبر

اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان منطقة جنوب الوادى منطقة واعدة فى انشطة البحث والاستكشاف وإنتاج الزيت الخام ، لافتا إلى اهمية إعداد خطة طموح لإجراء اعمال المسح السيزمى بهذه المنطقة ، والعمل على توفير الموارد المالية اللازمة للاسراع فى بدء تنفيذ هذا الاعمال لتجميع البيانات ومعالجتها تمهيدا لتسويقها امام مستثمرين جدد ، لتحقيق اكتشافات جديدة تعظم احتياطي وإنتاج مصر من الزيت الخام.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لإعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2026/2025 ، وذلك بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا .

واوضح المهندس كريم بدوى اهمية تطبيق التجارب الناجحة لاستخدام الذكاء الصناعي فى معالجة الآبار المتقادمة وزيادة الإنتاج منها فى كافة الآبار المتقادمة بجميع مواقع الإنتاج المختلفة ، وذلك بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة فى انشطة البحث والاستكشاف ، كما اوضح اهمية تسليط الضوء على قصص النجاح في مشروعات تحسين كفاءة الطاقة لما لها مردود إيجابي على الاقتصاد القومى من جهة ومن جهة اخرى فى جذب استثمارات جديدة فى قطاع البترول المصري.

ووجه وزير البترول والثروة المعدنية الشكر لكافة العاملين بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركات التابعة على الجهود المبذولة والنتائج المبشرة التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى ان الوزارة مستمرة في دعمها لهذه الجهود لانطلاقة جديدة لهذه المنطقة الواعدة خلال الفترة القادمة.

وخلال الجميعة استعرض المهندس اشرف بهاء رئيس الشركة اهم ملامح خطة العام المالي 2026/2025 ، حيث اوضح ان شركة جنوب تواصل مسيرتها متسقة مع توجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى توفير فرص استثمارية واعدة تحفيزا للشركاء الحاليين وجذبا لمستثمرين جدد ، لافتا إلى انه تم التنسيق مع بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG لعرض 15 فرصة إستثمارية، وبلغت الاتفاقيات السارية 11 اتفاقية ، ومخطط خلال العام المالى 2026/2025 حفر 5 آبار إستكشافية بتكلفة تقديرية 20 مليون دولار ، لافتا إلى ان الإنتاج المستهدف لشركة جنوب والشركات التابعة لإشرافها خلال العام الجديد يقدر بحوالي 14 مليون برميل زيت خام وبمتوسط إنتاج يومي حوالي 39.1 ألف برميل زيت .

واشار بهاء إلى ان شركة جنوب تواصل الاشراف على تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمحافظات الصعيد لما يحققه من تيسير وتوفير الخدمات بصورة حضارية، حيث مخطط توصيل الغاز الطبيعى لعدد 185 ألف عميل منزلي ليصل الإجمالي العام إلى 2.3 مليون عميل منزلي منذ بدء النشاط عام 2009.

وفي مجال التحول الرقمي لدعم اتخاذ القرار، اوضح ان الشركة نجحت في تحديث وتطوير نظام ERP وذلك بتفعيل حزم تطبيقات SAP S4/HANA لتحقيق التكامل بين شركة جنوب ووزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة والتابعة ، كما تم تشغيل منظومة الأمن السيبراني بالشركة وربطها بالمنظومة المتكاملة للأمن السيبراني وتأمين المعلومات الخاصة بقطاع البترول

، وسعي شركة جنوب الوادي وشركاتها التابعة لترشيد استهلاكها ، تستمر مشروعات وإجراءات تحسين كفاءة استخدام الطاقة لتحقيق عائد مادى مستهدف من ترشيد الطاقة خلال العام ليبلغ 190 مليون جنيه ، أما في مجال خفض الانبعاثات الكربونية فأنه مخطط خفض الإنبعاثات الكربونية بكمية تقديرية 90 ألف طن كربون ليصل الخفض النوعي السنوي للانبعاثات الكربونيه إلى 6.7 طن كربون لكل ألف برميل خام ، وتعتبر هذه نتائج مباشرة من تنفيذ تطبيقات التحول الطاقى من خلال التوسع في مشروعات استغلال غازات الشعلة في توليد الطاقة الكهربائية بشركات عش الملاحة وبتروكريم وبتروأمير ، وكذلك استبدال المولدات الديزل بأخرى تعمل بالغاز المصاحب بشركة بتروجلف ، هذا بالإضافة الى التوجه للطاقة الجديدة والمتجددة والمتمثلة في إنشاء محطات الطاقة الشمسية في شركة عش الملاحة والتوسع في استخدامها بالمقرات الإدارية لشركة جنوب وخاصة مقر أسوان .

واضاف انه فى ضوء توجهات الوزارة في تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية، وتحقيق التنمية بالمجتمعات المحلية، تواصل شركة جنوب وشركاتها التابعة تنفيذ عدد من المشروعات في محافظات الأقصر - أسيوط - البحر الأحمر - أسوان).

وأنه في إطار إستراتيجية الوزارة خاصة المحور الخامس والخاص بضرورة الحفاظ على الأفراد والأصول فأن شركة جنوب وكذلك الشركات التابعة له تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل نطاق أعمالها؛ بما يحقق سلامة العمليات والأفراد ، هذا بالإضافة إلى الإلتزام التام بتطبيق كافة الاشتراطات البيئية توافقا مع المعايير الدولية.

حضر الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس إيهاب رجائى وكيل أول الوزارة للإنتاج والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمهندس خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات والأستاذ أحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والأستاذ يحيى الروبى مستشار الوزير للشئون القانونية والدكتور محمد الباجورى مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات والمحاسب عباس صابر رئيس نقابة العاملين بالبترول.