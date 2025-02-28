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بدء تسليم وحدات بـ214 عمارة بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة يوم الأحد

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بدء تسليم وحدات بـ214 عمارة بمشروع جنة بالمنصورة الجديدة يوم الأحد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم وحدات بـ 214 عمارة سكنية للفائزين بمشروع جنة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 2 مارس وحتى يوم الخميس 29 مايو، وفقاً للمواعيد المعلنة من جهاز  المدينة.

قال المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه سيتم تسليم العمارات بالمنطقتين 1 و 2، أرقام (9 , 10 , 11 , 1 , 2)، يوم الأحد 2/3/2025، ووحدات العمارات أرقام  (12 , 13 , 3 , 5 , 4)، يوم الإثنين 3/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (14 , 15 , 6 , 7)، يوم الثلاثاء 4/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (16 , 17 , 18 , 8 , 9)، يوم الأربعاء 5/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (19 , 20 , 10 , 11)، يوم الخميس 6/3/205، ووحدات العمارات (21 , 22 , 12 , 13)، يوم الأحد 9/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (23 , 24 , 14 , 15 , 16)، يوم الإثنين 10/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (25 , 26 , 17 , 18)، يوم الثلاثاء 11/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (27 , 28 , 19 , 20)، يوم الأربعاء 12/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (29 , 30 , 21 , 22 , 23)، يوم الخميس 13/2/2025.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (31 , 32, 24 , 25 , 26)، يوم الأحد 16/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (33, 34 , 27 , 28)، يوم الإثنين 17/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (35 , 36 , 29 , 30 , 31)، يوم الثلاثاء 18/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (37 , 38 , 32 , 33)، يوم الأربعاء 19/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (39 , 40 , 41 , 34 , 35)، يوم الخميس 20/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (42 , 43 , 44 , 36 ,37)، يوم الأحد 23/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (45 , 46 , 38 , 39)، يوم الإثنين 24/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (47 , 48 , 40 , 41)، يوم الثلاثاء 25/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (49 , 50 , 42 , 43)، يوم الأربعاء 26/3/2025، ووحدات العمارات أرقام (51 , 52 , 63 , 44 , 45)، يوم الخميس 27/3/2025.


وأعلن عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (64 , 65 , 46 , 47 , 48)، يوم الأحد 6/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (66 , 67 , 49, 50 , 51)، يوم الإثنين 7/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (68 , 70 , 52 , 53)، يوم الثلاثاء 8/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (71 , 78 , 79 , 80 , 54)، يوم الأربعاء 9/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (81 , 82 , 83 , 84 , 55 , 56)، يوم الخميس 10/4/2025، بجانب تسليم وحدات العمارات أرقام (85 , 86 , 57 , 58)، يوم الأحد 13/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (87 , 88 , 59)، يوم الإثنين 14/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (89 , 90 , 60 , 61)، يوم الثلاثاء 15/4/2025، ووحدات العمارات أرقام (91 , 92 , 62)، يوم الأربعاء 16/4/2025.


وأضاف: سيتم تسليم وحدات العمارات بالمنطقتين 1 و 4، (من 93 : 96)، يوم الخميس17/4/2025، ووحدات العمارات (من 97 : 101 , 54)، يوم الأحد 20/4/2025، ووحدات العمارات (102 , 103 , 33)، يوم الإثنين 22/4/2025، ووحدات العمارات (من 104 : 108 , 34)، يوم الثلاثاء 23/4/2025، ووحدات العمارات (من 114 : 116 , 41)، يوم الأحد 27/4/2025، ووحدات العمارات (من 117 : 122 , 42)، يوم الإثنين 28/4/2025، ووحدات العمارات (من 123 : 129 , 43)، يوم الثلاثاء 29/4/2025، ووحدات العمارات (من 130 : 132 , 44)، يوم الأربعاء 30/4/2025.


ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام (133 , 134 , 49)، يوم الأحد 4/5/2025،  ووحدات العمارات أرقام (135 , 136 , 52)، يوم الإثنين 5/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (137 , 138 , 53)، يوم الثلاثاء 6/5/2025، ، ووحدات العمارات أرقام (139 , 140 , 67)، يوم الأربعاء 7/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (139 , 140 , 67)، يوم الخميس 8/5/2025، ووحدات العمارات أرقام (141 , 142 , 68)، يوم الخميس 8/5/2025، بجانب تسليم وحدات العمارات أرقام (143 , 144 , 69)، يوم الأحد 11/5/2025، ووحدات العمارات (من 145 : 147 , 70)، يوم الإثنين 12/5/2025، والوحدات بالمنطقة الأولى بالعمارتين (148 , 149)، يوم الثلاثاء 13/5/2025، ووحدات العمارتين(150 و 152)، يوم الأربعاء 14/5/2025، ووحدات العمارتين (153 و 154)، يوم الخميس 15/5/2025، وتخصيص الأيام من الأحد 18/5/2025 : الخميس 29/5/2025، للذين تخلفوا عن الإستلام في المواعيد السابقة.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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