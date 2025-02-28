الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 28-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ34.725 دينار

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سعر الذهب اليوم الجمعة 28-2-2025 فى البحرين عيار 24 بـ34.725 دينار

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القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به"، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين


أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل  34.725 دينار
عيار 22 سجل  31.825 دينار
عيار 21 سجل  30.400 دينار
عيار 18 سجل  26.050 دينار
عيار 14 سجل  20.250 دينار
عيار 12 سجل  17.375 دينار
الاونصة 1080.200 دينارا
الجنيه الذهب 243.100 دينار
الأونصة بالدولار 2872.86 دولار


وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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