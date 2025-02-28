شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الفنيون ومساعدو الأخصائيين أكبر فجوة بين الوظائف الشاغرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور أهم الوظائف الشاغرة في مصر عام 2023، حيث كان أكثر من نص الوظائف الشاغرة لمهنة الفنيون ومساعدو الأخصائيين بنسبة حوالي 56%، وهي أكبر فجوة بين الوظائف الحالية والشاغرة حيث تصل النسبة إلى 8% في الوظائف الحالية لهذه المهنة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن تقدير الوظائف الشاغرة بالقطاع العام / الأعمال العام مقابل القطاع الخاص عام 2023، أن أكثر المهن الحالية كانت لمهنة العاملون في مجال الخدمات والمبيعات بنسبة تصل إلى 30% وهي ثاني أكثر المهن في الوظائف الشاغرة بنسبة 19% .

وأوضحت البيانات أن أكثر من ثلثي الوظائف الشاغرة تتطلب مؤهل جامعي فأعلى وحوالي 20% من الوظائف الشاغرة تتطلب تعليم ثانوي فني، أما بالنسبة للوظائف الحالية أعلى مستوى تعليمي كان مؤهل جامعي فأعلى بنسبة 40% يليه الثانوي الفني بنسبة 33%.

ويتميز القطاع العام / الأعمال العام عن القطاع الخاص فقط في مهارات القراءة والكتابة وتقترب النسبة بمهارتي الحساب وحل المشكلات بين القطاعين للعاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، فى حين ترتفع نسبة باقي المهارات بالقطاع الخاص مقابل القطاع العام/ الأعمال العام وهي المهارات الفنية ،التعامل مع العملاء ،التواصل والعرض، العمل الجماعى، ، القوى البدنية/ المهارات اليدوية.

وكانت مهنة المديرون هي أكثر المهن التى تتطلب وظائفها الشاغرة للمهارات الفنية بنسبة 100% ،وأكثر مهنة تتطلب المهارات الفنية للوظائف الحالية هي مهنة الأخصائيون، بينما أكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظائف الحالية والشاغرة هى لمهنة الأخصائيون حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية .

وكان أعلى نسبة مطلوبة من مهارات التعامل مع العملاء سواء الوظائف الحالية أو الوظائف الشاغرة كـانت لمهنتي المديرون والعاملون في مجال الخدمات والمبيعات، وأكبر فجوة في النسبة المطلوبة من تلك المهارة بين الوظـائف

الحالية والشاغرة هي للعاملين في المهن الأولية حيث تصل الفجوة إلى 40 نقطة مئوية لصالح الوظائف الحالية.

وإجمالا كان هناك 511483 وظيفة شاغرة في كلاً من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص، و8359 وظيفة شاغرة في القـطاع الـعام / الأعمال العـام مقـابل 503124 وظـيفـة للقـطاع الخـاص بنسبة 2% للقـطاع العـام مقـابل 98% للقـطاع الخـاص.