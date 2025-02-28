تراجع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 73.26 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ نوفمبر.

وانخفضت عقود مايو لخام برنت الأكثر نشاطا 31 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 73.26 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0133 بتوقيت جرينتش، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.05 دولارا للبرميل، بتراجع 30 سنتا أو 0.4 %.

ويتجه خاما القياس إلى تسجيل أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر.

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