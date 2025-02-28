شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعين جديدين لتنمية منطقة وادي التكنولوجيا باستثمارات 17 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع أحدث استثمار داخل منطقة وادي التكنولوجيا بمدينة الإسماعيلية، وذلك لشركة Industrial House لمواد البناء، وهو عباره عن عقد انتفاع لإنشاء مشروع هو الثاني بمنطقة "شرق الإسماعيلية" في سيناء، ويستهدف لإنشاء مصنع للمنتجات الجبسية.

وينقسم المشروع الجديد إلى ثلاثة خطوط إنتاج موزعة بين "خط إنتاج الألواح الجبسية، وآخر للجبس المصيص، والثالث لإنتاج الشكائر البلاستيكية للتعبئة"، وتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 12 مليون دولار أي ما يتخطى 600 مليون جنيه، ويقع على مساحة 50 ألف متر مربع، فيما يتيح المشروع حجم عمالة يبلغ 500 فرصة عمل مباشرة.

ويتوج المشروع الجديد الجهود التي بذلتها الدولة خلال أكثر من عامين، أدت إلى استقطاب مشروعين فعليين في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء بإجمالي استثمارات 17 مليون دولار، ومساحة إجمالية 85 ألف متر مربع، ويوفران 650 فرصة عمل مباشرة حتى الآن؛ لبدء تنمية منطقة وادي التكنولوجيا الصناعية الواعدة داخل سيناء، كما أن هذا النجاح جاء نتيجة العمل المتواصل على تهيئة مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية من توفير بنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات، والعمل على الرقمنة الكاملة لخدمات المستثمرين سواء خدمات الشباك الواحد أو الخدمات الجمركية واللوجستية.

وتسعي شركة "إندستريال هاوس" إلى توطين صناعة منتجاتها من مواد البناء محليًّا، حيث أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال في عدد من المشروعات القومية بالدولة المصرية على رأسها مشروع مونوريل العاصمة بالإضافة لعدد من مشروعات السكك الحديدية، كما تخطط شركة "إندستريال هاوس" من خلال مصنعها بوادي التكنولوجيا "الإسماعيلية شرق" الذي يشمل ثلاثة خطوط إنتاج لإنتاج الألواح الجبسية بطاقة إنتاجية 2 طن متر مربع سنويًّا يصل لأربعة ملايين متر مربع بالتشغيل الكامل للمشروع، وكذلك إنتاج الجبس المصيص بطاقة 600 ألف طن سنويًّا تصل إلى 900 ألف متر مربع، بالإضافة لإنتاج 60 مليون كيس سنويًّا قابلة للزيادة، مع تخصيص الشركة لأكثر من 80% من الإنتاج للتصدير للخارج مستفيدةً من التكامل بين منطقة وادي التكنولوجيا وميناء شرق بورسعيد التابع لاقتصادية قناة السويس.