شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية حديثة لأول مرة على مستوى العالم..أهم المعلومات عن أعمال الحفر بحقل ظهر والان مع تفاصيل الخبر

بعد إعلان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عودة اعمال تنمية حقل غاز ظهر ، بعد وصول الحفار سايبم 10000 فى نهاية يناير الماضى الى المياه المصرية والانتهاء من التجهيزات اللازمة فيما يلى أهم المعلومات عن أعمال الحفر والتنمية.

1- بدء أعمال البئر الاول ضمن المرحلة الجديدة منتصف فبراير الجاري من مراحل استكمال مشروع تنمية حقل ظهر، وذلك بالتعاون مع الشركاء (اينى واركيوس ومبادلة الاماراتية وروز نفت الروسية) لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي ومواجهة التنقاص الطبيعي للآبار المنتجة فى الحقل .

أعرب المهندس كريم بدوى عن سعادته باستكمال نشاط الحفر التنموى بحقل ظهر والعمل بروح الفريق الواحد لاستعادة مستويات الإنتاج وزيادته خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى اهمية المشروع لمصر والشركاء، مؤكدا على اهمية وضع خطة عمل بمستهدفات محددة لزيادة الإنتاج ومواجهة التنقاص الطبيعي لانتاجية الآبار، موجهاً الشكر للشركاء على التزامهم والتعاون لإطلاق الإمكانيات لزيادة الإنتاج ، وكذلك دورهم ومشاركتهم المتميزة في مشروعات التنمية المجتمعية ، وفى هذا الصدد اشار الى ان مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد مثال للشراكة والتعاون ولها تأثير على المجتمع المحيط .

4- وأشار فرانشيسكو جاسباري – مدير إينى الإيطالية في مصر - اننا نعمل على دعم الجهود على المديين المتوسط والقصير ، وهناك بعض الفرص الواعدة التى نستطيع العمل عليها ، ودراسة الخطط اللازمة لمواجهة التناقص الطبيعي للآبار ، معربا عن تطلعه لنجاح عمليات الحفر خلال الفترة المقبلة.

5- سلمى الهاجرى نائب الرئيس الاقليمى – مبادلة الإماراتية للطاقة، التهنئة على نجاح مؤتمر ايجبس 2025، كحدث مهم يجمع كافة اطراف الصناعة، كما اعربت عن سعادتها ببدء عودة انشطة الحفر فى حقل ظهر، واننا نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية ومفيدة للجميع.

6-اكد ناصر سيف اليافعى الرئبيس التنفيذي – اركيوس للطاقة، على أهمية عودة أعمال الحفر في حقل ظهر وتكثيف العمليات لما له من أهمية للشعب المصري والشركاء، لافتاً إلى ان المؤشرات جيدة لنجاح عمليات الحفر للحفاظ على مستويات الإنتاج وهناك خطط نعمل عليها لزيادة الإنتاج، موجهاً الشكر لشركة بتروبل على الجهد المبذول وسلامة العمليات التى تقوم بها.

7-ثمن الكسندر كوجيليف رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج – روسنفت الروسية، جهود وتعاون الشركاء لعودة نشاط الحفر بحقل ظهر، وأن الجميع يتطلع إلى زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة.

8-أكد المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل استئناف الحفر فى موقع حقل ظهر بعد وصول الحفار سايبم 10000 فى نهاية يناير الى المياه المصرية وقيامه باجراء التجهيزات اللازمة للعمل ومن ثم انتقاله لموقع حقل ظهر 15 فبراير للقيام بعمليات الحفر واحادة مسار 3 ابار تبدأ بالبئر ظهر 13 ثم ظهر 6 يعقبه ظهر 9 بإستخدام تقنية حديثة coiled tubing لأول مرة على مستوى العالم فى المياه العميقة، واضاف ان الشركة نجحت فى تحقيق 5 ونصف مليون ساعة عمل آمنة .