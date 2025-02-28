شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تتجه لشراء طاقة نظيفة من الشبكة القومية لتشغيل مصنع الأمونيا الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

خاطبت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عددا من الجهات المعنية لشراء طاقة نظيفة من الشبكة القومية لتشغيل مصنع الامونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس، بديلا سريعا بعدما تأخرت عملية توفير قطعة أرض لتدشين مزرعة رياح للشركة للحصول علي الطاقة اللازمة بتصنيع الامونيا الخضراء.

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن شراء طاقة نظيفة هو الخل الأسرع لإنقاذ المشروع الذي تأخر تنفيذه بسبب بنده توفير أرض لتدشين مزرعة رياح لتوفير الطاقة ، لافتة انه بمجرد الموافقة علي تزويد المشروع بالطاقة سيتم الإسراع في استكماله ولا سيما انه مخصص للتصدير.

أشارت أن شركة النصر للأسمدة بالسويس التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، تتعاون مع شركة بنشمارك باور لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك فى إطار توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

ووفق معلومات وزارة قطاع الاعمال العام سيُقام المصنع على أرض شركة النصر للأسمدة بمساحة 470 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع، حيث يستهدف المشروع إنتاج حوالى 1000 طن من الأمونيا الخضراء يوميًا، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 700 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء خط أنابيب بطول 9.5 كيلومتر لربط المصنع بميناء الأدبية، بهدف تسهيل تصدير الأمونيا إلى الأسواق الخارجية.

كما يخطط المشروع لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 400 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المصنع.

وحول أحدث المستجدات فقد حصل المشروع على الموافقات البيئية المبدئية من جهاز شؤون البيئة، والموافقة النهائية من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تأسيس الشركة المالكة للمشروع في منطقة حرة خاصة.

كما وافق البنك المركزي الأمريكي للتصدير والاستيراد مبدئيًا على تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع بقيمة 847 مليون دولار.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام الطاقة النظيفة في مصر وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة حيث تواصل الشركة القابضة الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،لسرعة تنفيذ المشروع الذي يعد الاكبر في مصر حاليا.