الاقتصاد

وسط أجواء روحانية.. وفرة في السلع بأسواق المدينة المنورة قبل رمضان

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تكتسي أسواق المدينة المنورة بحلة خاصة تجمع بين الأجواء الروحانية والحركة التجارية النشطة.
تزدحم الأسواق بالمتسوقين الذين يبحثون عن المستلزمات الرمضانية، وسط وفرة في السلع الغذائية والعروض التنافسية، فيما تُضفي الزينة الرمضانية المنتشرة في المحال التجارية طابعًا احتفاليًا يُعزز الأجواء المميزة لهذا الشهر الفضيل، في مشهد فريد يجمع بين العراقة والحداثة.
أسواق المدينة المنورة مع حلول رمضان - واس

أسواق المدينة المنورة

ولا يقتصر الاستعداد للشهر الفضيل على توفير السلع فقط في المتاجر المتعددة، بل تمتد الأجواء الاحتفالية إلى تزيين المحال والأسواق بالفوانيس المضيئة، والأهلّة الذهبية، والعبارات الترحيبية بشهر رمضان المُبارك، وتعكس هذه الزينة الطابع الرمضاني المميز، ما يضفي مزيدًا من البهجة على تجربة التسوق.
أسواق المدينة المنورة مع حلول رمضان - واس

ووثقت عدسة هيئة وكالة الأنباء ، جانبًا من الحركة النشطة التي تشهدها أسواق المنطقة مع قرب حلول الشهر الفضيل، لتوفير مجمل المستلزمات الغذائية للأُسر، مع تنافس الأسواق في تقديم مُختلف العروض والتخفيضات، ما يُنعش الحركة التجارية بشكل ملحوظ.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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