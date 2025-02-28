- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أجواء روحانية.. وفرة في السلع بأسواق المدينة المنورة قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تكتسي أسواق المدينة المنورة بحلة خاصة تجمع بين الأجواء الروحانية والحركة التجارية النشطة.
تزدحم الأسواق بالمتسوقين الذين يبحثون عن المستلزمات الرمضانية، وسط وفرة في السلع الغذائية والعروض التنافسية، فيما تُضفي الزينة الرمضانية المنتشرة في المحال التجارية طابعًا احتفاليًا يُعزز الأجواء المميزة لهذا الشهر الفضيل، في مشهد فريد يجمع بين العراقة والحداثة.
ووثقت عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية، جانبًا من الحركة النشطة التي تشهدها أسواق المنطقة مع قرب حلول الشهر الفضيل، لتوفير مجمل المستلزمات الغذائية للأُسر، مع تنافس الأسواق في تقديم مُختلف العروض والتخفيضات، ما يُنعش الحركة التجارية بشكل ملحوظ.
تزدحم الأسواق بالمتسوقين الذين يبحثون عن المستلزمات الرمضانية، وسط وفرة في السلع الغذائية والعروض التنافسية، فيما تُضفي الزينة الرمضانية المنتشرة في المحال التجارية طابعًا احتفاليًا يُعزز الأجواء المميزة لهذا الشهر الفضيل، في مشهد فريد يجمع بين العراقة والحداثة.
أسواق المدينة المنورةولا يقتصر الاستعداد للشهر الفضيل على توفير السلع فقط في المتاجر المتعددة، بل تمتد الأجواء الاحتفالية إلى تزيين المحال والأسواق بالفوانيس المضيئة، والأهلّة الذهبية، والعبارات الترحيبية بشهر رمضان المُبارك، وتعكس هذه الزينة الطابع الرمضاني المميز، ما يضفي مزيدًا من البهجة على تجربة التسوق.
ووثقت عدسة هيئة وكالة الأنباء السعودية، جانبًا من الحركة النشطة التي تشهدها أسواق المنطقة مع قرب حلول الشهر الفضيل، لتوفير مجمل المستلزمات الغذائية للأُسر، مع تنافس الأسواق في تقديم مُختلف العروض والتخفيضات، ما يُنعش الحركة التجارية بشكل ملحوظ.