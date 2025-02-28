شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث فورى فى سعر الذهب اليوم الجمعة مع تغيرات البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تطورات حركة سوق الذهب وسعر الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وفق آخر تحديثات في حركة عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، وخلال السطور التالية نستعرض مستجدات سعر الذهب اليوم في مصر.



أسعار الذهب في مصر

سعر عيار 24 يسجل 4674.29 جنيهًا للجرام.

سعر عيار 21 يسجل 4090 جنيها.

سعر عيار 18يسجل 3505.71 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 14 يسجل 2726.67 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 32270 جنيها





أسباب هبوط الذهب

وكشفت شعبة الذهب أن سعر الذهب العالمي تراجع في ظل تعافي مستويات الدولار إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، من جهة أخرى تترقب الأسواق تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ومحادثات السلام بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهد سعر الذهب في مصر انخفاضا، وذلك في ظل تراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح، في الوقت نفسه يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليكون التأثير الأساسي على تسعير الذهب المحلي ناتج من حركة سعر الذهب العالمي.

يتداول الذهب على انخفاض ليصل إلى منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولار للأونصة، وفي حال تمكن من كسر هذه المنطقة يستكمل الهبوط إلى منطقة المستوى 2865 دولار للأونصة، ويجد التصحيحي السلبي للذهب الدعم من مؤشر الزخم الذي يظهر اتجاه هابط.

وسجل سعر الأونصة عالميًا 2884 دولارًا، وهو ما يكشف عن حالة من الهبوط الملحوظ في سعر الذهب العالمي ويتجه الذهب نحو هبوط 1.7%.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار البيع فقط، ولا تشمل أسعار الشراء من المستهلكين حيث يخصم المحل قرابة 2% عند إعادة شراء الذهب من المستهلكين.