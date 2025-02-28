شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبيعات السيارات زيرو ومستعمل خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل شهر يناير (زيرو ومستعمل) 423526 مركبة من بينها 637 مركبة تعمل بالكهرباء و281885 تعمل بالبنزين و110353 تعمل بالسولار و10546 تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و52 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري عن شهر يناير 2025.

بلغت عدد المركبات المستعمله 365027 مركبة، أما عدد المركبات الزيرو بلغت 37136مركبه اما عدد مركبات الجمارك بلغت 21097 مركبة.

جديربالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والاهرام قد اوضحت عن شهر ديسمبر 2024 أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجباري عليها وتم ترخيصها "زيرو" سجل حوالي 41665 مركبة، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022و3243مركبة موديل2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025.

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي من بينها 261 سيارة موديل 2021و 395سيارة موديل 2022 و855 سيارات موديل 2023 و4075 موديل 2024 و10097موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22506 من بينها 1797 موديل 2021 و2577 دراجة موديل 2022 و2228 دراجه نارية موديل 2023 و4787 موديل 2024 و11117 موديل 2025

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1969سيارة من بينها 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و1388 موديل

2025



