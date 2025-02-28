مهرجان “منتجات المواشي 2” ينطلق في غامد الزناد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلقت فعاليات “مهرجان منتجات المواشي الثاني” أمس في محافظة غامد الزناد، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه الزراعة بالمنطقة، وذلك ضمن مهرجان “شتاء الباحة”.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن فرع الوزارة يسعى من خلال إقامة المهرجانات الزراعية؛ بهدف تعزيز وتنمية الزراعة بالمنطقة، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، لإيجاد فرص تسويقية وتنموية زراعية تسهم في دعم مربي المواشي وإنشاء بيئة زراعية مستدامة.

وأبان أن ركن الوزارة في المهرجان يقدم لزواره من مربي ماشية ومزارعين فرصة للتعرف على برامج الدعم المقدمة، حيث توفر الوزارة عبر برنامج ريف دعمًا ماديًا غير مسترد يستهدف 8 قطاعات زراعية لضمان التنمية الريفية الزراعية المستدامة، إضافة إلى برنامج الزراعة العضوية الذي يهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن خالٍ من المبيدات والأسمدة الكيميائية، وكذلك منصة “أنعام”، التي توفر خدمات متكاملة لمربي المواشي.

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