طيران ناس يوقّع اتفاقية تمويل لشراء 3 طائرات بـ495 مليون ريال

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن طيران ناس، عن إتمام صفقة تمويل مرابحة مع بنك الجزيرة بقيمة 495 مليون ريال (132 مليون دولار أمريكي) لتمويل شراء ثلاث طائرات حديثة من طراز إيرباص A320neo. في إطار جهود الشركة لدعم القطاع المالي السعودي وتعزيز تنافسيته عبر تطوير منتجات مالية متقدمة تلبي احتياجات قطاع الطيران.

وتعكس هذه الاتفاقية إستراتيجية طيران ناس لتعزيز التعاون بين قطاع الطيران والمؤسسات المالية المحلية، مما يسهم في تطوير منتجات مالية متخصصة تدعم نمو السوق المالي السعودي، وتوفر فرصًا استثمارية نوعية للقطاع المصرفي المحلي، كما تؤكد التزام الشركة بتقديم الأولوية للشركات السعودية للاستفادة من توسعاتها المستقبلية، بما يسهم في بناء منظومة طيران متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي هذا السياق، أكد العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا، أن الاتفاقية تعزز الشراكة مع البنك والمؤسسات المالية الوطنية في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتطورة تعزز من مكانة السوق المالي السعودي، وتتيح له الاستفادة من نمو قطاع الطيران، لاسيما أن أكثر من 100 طائرة ينتظر انضمامها لأسطول طيران ناس خلال السنوات الخمس المقبلة حتى نهاية العام 2030 من أصل إجمالي طلبيات شراء لـ280 طائرة.

وأفاد أن هذه الاتفاقية تنسجم مع توجهات الهيئة العامة للطيران المدني بتعزيز الشراكات المحلية وتطوير القدرات الوطنية في قطاع الطيران، والتعاون مع المؤسسات المالية السعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لإنجاز سابق بين طيران ناس وشركة التأجير السعودية “أفيليس” (AviLease) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث كانت طيران ناس أول شركة توقع اتفاقية شراء وإعادة تأجير 12 طائرة إيرباص A320neo.

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