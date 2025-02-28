شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى ختام التداولات بعد تغيرات كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت أسعار الذهب في مصر، تداولات اليوم على استقرار ملحوظ، بعد أن شهدت تغيرات كبيرة على مدار اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4090 جنيهًا للجرام، وننشر اخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية.



أسعار الذهب في مصر



سعر عيار 24 يسجل 4674.29 جنيهًا للجرام.

سعر عيار 21 يسجل 4090 جنيها.

سعر عيار 18يسجل 3505.71 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 14 يسجل 2726.67 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 32,720 جنيها



سعر الأونصة في البورصة

انخفض سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم في ظل تعافي مستويات الدولار إلى جانب ارتفاع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، من جهة أخرى تترقب الأسواق تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ومحادثات السلام بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية.

شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح، في الوقت نفسه يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليكون التأثير الأساسي على تسعير الذهب المحلي ناتج من حركة سعر الذهب العالمي.

يتداول الذهب اليوم على انخفاض ليصل إلى منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولار للأونصة، وفي حال تمكن من كسر هذه المنطقة يستكمل الهبوط إلى منطقة المستوى 2865 دولار للأونصة، ويجد التصحيحي السلبي للذهب الدعم من مؤشر الزخم الذي يظهر اتجاه هابط.



وسجل سعر الأونصة عالميًا 2884 دولارًا، وهو ما يكشف عن حالة من الهبوط الملحوظ في سعر الذهب العالمي ويتجه الذهب نحو هبوط 1.7%.



جدير بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار البيع فقط، ولا تشمل أسعار الشراء من المستهلكين حيث يخصم المحل قرابة 2% عند إعادة شراء الذهب من المستهلكين.