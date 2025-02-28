شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع للبنك التجارى ومجموعة أى أف جى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة إلى 372.688 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 146.950 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 571.499 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.353 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية إلى 118.962 مليون شهادة، وحديد عز عند 76.972 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 26.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.79%، والعرب على 2.97%، واستحوذت المؤسسات على 72.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليار جنيه، 263.7 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 592.7 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.



