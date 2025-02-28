الاقتصاد

اتحاد بنوك مصر: لا توجد صلة بين البنوك المصرية ومنصة GRA

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اتحاد بنوك مصر: لا توجد صلة بين البنوك المصرية ومنصة GRA

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الخميس، 27 فبراير 2025 10:29 م

نفى اتحاد بنوك مصر أى صلة له بمنصة “GRA” مؤكدا أنه لا تربطها أى صلة بالبنوك العاملة فى مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزى.

وأكد اتحاد بنوك مصر فى بيان صحفى أنه لا توجد أى تراخيص لأى من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزى المصرى فضلا عن عدم وجود أى حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.

وأكد اتحاد بنوك مصر على عدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزى المصرى.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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