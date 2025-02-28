شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد بنوك مصر: لا توجد صلة بين البنوك المصرية ومنصة GRA والان مع تفاصيل الخبر

نفى اتحاد بنوك مصر أى صلة له بمنصة “GRA” مؤكدا أنه لا تربطها أى صلة بالبنوك العاملة فى مصر تحت إشراف ورقابة البنك المركزى.

وأكد اتحاد بنوك مصر فى بيان صحفى أنه لا توجد أى تراخيص لأى من تلك الشركات صادرة عن البنك المركزى المصرى فضلا عن عدم وجود أى حسابات باسم تلك المنصات بالبنوك العاملة بالبلاد.

وأكد اتحاد بنوك مصر على عدم التعامل إلا مع البنوك والمؤسسات المالية العاملة في مصر المرخص لها من البنك المركزى المصرى.



