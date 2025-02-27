شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. عيار 18 بـ 3505 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم سعر الذهب اليوم في مصر، تداولات اليوم على استقرار ملحوظ، بعد أن شهدت تغيرات كبيرة على مدار اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4090 جنيهًا للجرام، وننشر اخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب في مصر

سعر عيار 24 يسجل 4674.29 جنيه للجرام.

سعر عيار 21 يسجل 4090 جنيها.

سعر عيار 18يسجل 3505.71 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 14 يسجل 2726.67 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب: 32270 جنيها.

شهد سعر الذهب المحلي انخفاض مع بداية تداولات اليوم وذلك في ظل تراجع في سعر الذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح، في الوقت نفسه يستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك ليكون التأثير الأساسي على تسعير الذهب المحلي ناتج من حركة سعر الذهب العالمي.

يتداول الذهب اليوم على انخفاض ليصل إلى منطقة الدعم حول المستوى 2880 دولار للأونصة، وفي حال تمكن من كسر هذه المنطقة يستكمل الهبوط إلى منطقة المستوى 2865 دولار للأونصة، ويجد التصحيحي السلبي للذهب الدعم من مؤشر الزخم الذي يظهر اتجاه هابط.

وسجل سعر الأونصة عالميًا 2884 دولارًا، وهو ما يكشف عن حالة من الهبوط الملحوظ في سعر الذهب العالمي ويتجه الذهب نحو هبوط 1.7%.

جدير بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار البيع فقط، ولا تشمل أسعار الشراء من المستهلكين حيث يخصم المحل قرابة 2% عند إعادة شراء الذهب من المستهلكين.