شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 27-2-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 27-2-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: برايم القابضة للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الجديدة لتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 26.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.79%، والعرب على 2.97%، واستحوذت المؤسسات على 72.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليار جنيه، 263.7 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 592.7 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 20.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.848 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.94%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 97.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.54%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 6.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.89%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 26.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.63%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للخدمات التعليمية بسعر إغلاق 29.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%.

- العروبة للسمسرة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 1.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 25.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.84%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 42.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.73%.