شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المؤشر الأوروبي بعد بلوغه مستوى قياسي.. ما حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم الأوروبية

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الأوروبي الرئيسي على انخفاض اليوم بعد بلوغه مستوى غير مسبوق في ختام التعاملات أمس، وقادت الانخفاض شركات صناعة السيارات مع تقييم المستثمرين لتداعيات رسوم جمركية أمريكية محتملة على الاتحاد الأوروبي.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % ، فيما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أوروبا بأكثر من 3.7 % .وتراجع المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 2.2 % ، كما أغلقت معظم المؤشرات الفرعية لستوكس 600 على انخفاض، لكن مؤشر قطاع الطاقة صعد بفضل ارتفاع أسعار النفط.