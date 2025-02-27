شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات أسعار الذهب في مصر، بعد أن شهدت تغيرات ملحوظة على مدار اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، ليصل سعر البيع إلى 4090 جنيهًا للجرام، ننشر اخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية.



وجاء هذا التراجع في الأسعار بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، متأثرًا بالتقلبات التي يشهدها سعر الذهب العالمي.



أسعار الذهب في مصر



سعر عيار 24 يسجل 4674.29 جنيهًا للجرام

سعر عيار 21 يسجل 4090 جنيها.

سعر عيار 18يسجل 3505.71 جنيهًا للجرام



سعر الذهب عيار 14 يسجل 2726.67 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب: 32,720 جنيها



سعر الأونصة بالجنيه المصري 145,370 جنيه

سعر الأونصة في البورصة

وسجل سعر الأونصة عالميًا 2884 دولارًا، وهو ما يكشف عن حالة من الهبوط الملحوظ في سعر الذهب العالمي ويتجه الذهب نحو هبوط 1.7%.



جدير بالذكر أن هذه الأسعار هي أسعار البيع فقط، ولا تشمل أسعار الشراء من المستهلكين حيث يخصم المحل قرابة 2% عند إعادة شراء الذهب من المستهلكين.