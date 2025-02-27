شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "العقارات" بنسبة 2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 2%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، وقفزت قطاعات الموارد الأساسية، والرعاية الصحية والأدوية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها السياحة والترفيه، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.1%، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.6%، وانخفضت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والبنوك، وخدمات النقل والشحن، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 26.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.79%، والعرب على 2.97%، واستحوذت المؤسسات على 72.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليار جنيه، 263.7 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 592.7 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.