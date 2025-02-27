شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 27-2-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4098 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم

- سعر عيار 24 يسجل 4683 جنيهاً.

- سعر عيار 21 يسجل 4098 جنيهاً.

- سعر عيار 18 يسجل 3513 جنيهاً.

- سعر عيار 14 يسجل 2732 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب 32784 جنيها.



وتجدر الإشارة إلى أنه في تحول استثماري غير مسبوق، أطلقت الصين برنامجًا تجريبيًا يسمح لشركات التأمين بشراء الذهب لأول مرة، مما قد يمهد الطريق لاستثمارات ضخمة في المعدن النفيس، تقدر بمليارات الدولارات. هذه الخطوة من المتوقع أن تضيف زخمًا إضافيًا لارتفاع أسعار الذهب، التي سجلت مستويات قياسية مؤخرًا.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.