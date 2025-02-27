شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 6 علاوات للميزة التأمينية بــ "صندوق الانتماء للعاملين" بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

قررت الجمعية العمومية العادية ، لصندوق الانتماء للعاملين بقطاع الكهرباء والطاقة ، لمناقشة بنود ميزانية العام المالي المنتهي واستعراض كل ما تم خلاله من ايرادات ومصروفات وما تم إنجازه وما تم إدراجه بجدول اعمال الجمعية العمومية ، بإجراء دراسة اكتوارية جديدة على المركز المالي للصندوق في 2024/12/31 لزيادة الميزة التأمينية بقيمة 6 علاوات خاصة المقررة خلال الأعوام من 2008 إلى 2013 .



وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن مجلس إدارة صندوق الانتماء للعاملين بالكهرباء برئاسة المحاسب عبد المحسن خلف ، قرر بجلسته الثانية والتي انعقدت بتاريخ ۲۰۲۵/۲/۱۳ بإجراء دراسة اكتوارية جديدة على المركز المالي للصندوق في 2024/12/31 لزيادة الميزة التأمينية بقيمة 6 علاوات خاصة المقررة خلال الأعوام من 2008 إلى 2013 ،والتي أضيفت المرتب من 2016 إلي 2018 ، وذلك في ضوء المركز المالي للصندوق.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” ، أن قيمة الاشتراكات ضئيلة جدا ، ولا تتناسب مع رغبات العاملين في زيادة الميزة التأمينية بالشكل الملائم ، حيث أن قيمة اشتراك الفرد لا تتجاوز 900 جنيه سنويا ، مما لا يعطي الملأئة المالية المناسبة لتحريك الميزة التأمينية بشكل يتواكب مع إرتفاع نسب التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للجنيه ، لافتاً إلى أن غالبية مصروفات الصندوق تأتي من عوائد الاستثمار وليس من قيمة الاشتراكات .

و أشار المصدر إلى أنه لولا الاستثمارات التى ينفذها الصندوق تحت رئاسة المحاسب عبد المحسن خلف لما تمكن الصندوق من منح العاملين مميزات مالية تساهم في تحمل أعباء المعيشة ،

ولفت إلي أن هناك مقترح لزيادة الميزة التأمينية للصندوق من خلال زيادة قيمة الإشتراك الشهري للعاملين.

و تابع المصدر إلى أن الصندوق يبذل الجهود التي تستهدف تعظيم موارد الصندوق وتنمية استثماراته بهدف زيادة موارده مما يساعد على زيادة الميزة التأمينية لأعضائه بعد عمل الدراسات الاكتوارية اللازمة.

و قال المصدر أن أداء الاستثمار بالصندوق يعتبر من افضل الصناديق بالدولة حيث أنه ، من واقع الحسابات الختامية للصندوق في ديسمبر 2024 بلغت جملة الاستثمارات مبلغ 2 مليار 693 جنيه مقابل مبلغ 2 مليار 82 الف جنيه في فى يونيو من العام الماضي بزيادة قدرها 611 مليون جنيه.