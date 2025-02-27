شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للبتروكيماويات: 10 مشروعات جديدة تعزز الصناعة بعائدات 8 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

الدكتور علاء البطل: اتفاق مصري سعودي لإنشاء برنامج وطني لكفاءة وترشيد الطاقة

المهندس إيهاب رجائي: زيادة أعداد الحفارات فى المواقع.. وتعزيز الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة

الجيولوجي ياسر رمضان: مشروعات لتوطين صناعات جديدة لتحقيق أعلى قيمة مضافة من الثروات التعدينية



أكد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن الشركة تعمل على تنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة في قطاع البتروكيماويات، والتي ستضيف 7 ملايين طن من المنتجات، تشمل 20 منتجا صناعيا جديدا، بعائدات تتجاوز 8 مليارات دولار.

وأوضح مكي أن من أبرز هذه المشروعات، التي تدخل في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في دمياط بالتعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، ومشروع إنتاج وقود الطائرات الحيوي SAF، الذي يعزز مكانة مصر على الخريطة العالمية في هذا المجال، حيث من المخطط إنتاج 120 ألف طن في المرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفتها إلى 240 ألف طن في المرحلة الثانية. وأضاف أنه تم اعداد استراتيجية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وقود الطائرات الحيوي المستدام، في ظل توافر المقومات الداعمة لذلك، كما اشار الي اهمية مشروع إنتاج الإيثانول الحيوي الجاري تنفيذه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يشارك باستثماراته في المشروعات الجديدة، مثل مشروعي "الصودا أش" و"السيليكون".

و استعرض مكي الدور الهام لصناعة البتروكيماويات المصرية في تعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من الموارد البترولية والغازية، حيث تمكن القطاع من خلال 8 مشروعات صناعية من تحويل مدخلات إنتاج بقيمة 1.2 مليار دولار إلى 4.5 مليون طن من المنتجات عالية القيمة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار، أي بزيادة تصل إلى 250 بالمئة. وأكد أن هذه المشروعات توفر المنتجات للسوق المحلي وتدعم الصادرات الخارجية.

وأكد الدكتور علاء البطل، وكيل أول الوزارة والمشرف على قطاع السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، أن مجالات كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، والحفاظ على السلامة والبيئة، تعد من المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل وزارة البترول. وأضاف أن الوزارة، بقيادة المهندس كريم بدوي، تولي أهمية خاصة للسلامة والصحة المهنية وسلامة العمليات، حفاظا على أمن وسلامة العاملين، لافتا إلى أن بيئة العمل الآمنة والالتزام بالمعايير البيئية من العوامل التي تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع.

وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، أشار البطل إلى أنه علي المستوي الوطني فقد وقعنا اتفاق مع المملكة العربية السعودية بين وزارتي البترول والكهرباء، ووزارة الطاقة السعودية بحضور فخامة السيد الرئيس السيسي لانشاء برنامج وطني لكفاءة وترشيد الطاقة في مصر .

أما فيما يخص خفض الانبعاثات الكربونية، فقد أشار إلى أن الجهود تبذل بالتنسيق مع وزارة البيئة، حيث تم تنفيذ 23 مشروعا رئيسيا للحد من انبعاثات غاز الشعلة، من خلال استرجاعه واستغلاله كوقود، كما أكد على التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الدولي وبنك الإعمار الأوروبي، لتوفير منح تمويلية لمشروعات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات ، و أن الوزارة تعمل على تنفيذ حملة موسعة لاستبدال مولدات الطاقة العاملة بالديزل في مواقع الإنتاج البترولي بأنظمة تعتمد على الطاقة الشمسية.

و أكد المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، أن زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، بهدف توفير أكبر كمية ممكنة من الخام لمصافي التكرير المصرية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة.

وأوضح أن من أبرز مؤشرات دوران عجلة الانتاج خلال الاشهر السابقة هو تنامي عدد الحفارات البترولية التي تقوم بحفر الابار البرية والبحرية في مناطق مختلفة كالبحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس من نحو 40 حفار في يوليه الماضي الي 53 حفارا في الوقت الحالي .

واكد رجائي اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في حقول الانتاج بالتعاون مع كبري الشركات العالمية لتحسين إنتاجية الحقول من الزيت الخام والغاز والتغلب علي التناقص الطبيعى ، لافتا الي اننا نعقد ورش عمل لتوطين تلك التكنولوجيات في قطاع البترول ، كما نجحنا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بنجاح في حقول الشركة العامة للبترول في الوصول لطبقات جديدة و الانتاج منها .

ونوه الي اهمية تحقيق اول كشف للغاز في منطقة غرب المتوسط لشركة إكسون موبيل العالمية لفتح افاق جديدة لتنمية موارد الغاز بمنطقة غرب المتوسط.

والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أن مصر تاريخيا من الدول التي تزخر بموارد تعدينية، حيث تقع في منطقة الدرع العربي النوبى التى تتميز بالثروات المعدنية.

وأكد أن التحديات التي عانى منها قطاع التعدين قبل عقود متمثلة في تقادم التشريعات والقوانين وغياب التطوير قد جري معالجتها بعد تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تحديث التشريعات واصدار قانون جديد والبدء في تنفيذ استراتيجية شاملة للتطوير من 7 محاور في مقدمتها اصلاحات تشريعية ومالية وتنظيمية وتنمية القدرات البشرية.



كما أشار إلى أنه في ضوء التطوير الحالى فإن الهيئة تمضي في اتجاه تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وعدم استغلالها خاما والعمل علي إقامة مشروعات لتصنيعها، مشيرا إلى مشاركتها في مشروع جديد بالعلمين لتوطين صناعة السيليكون من خام الكوارتز المصرى، حيث تدخل منتجات السيليكون في صناعة الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، كما نمضى فى اتجاه توطين صناعة الخلايا الشمسية ودراسة عدة مشروعات في هذا الصدد، حيث تم إيقاف تصدير الرمال البيضاء خاما من أجل ذلك.