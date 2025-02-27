وزير قطاع الأعمال العام يترأس الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج

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ترأس المهندس محمد شيمي،

أعمال الجمعية العامة العادية

وذلك لاعتماد نتائج الأعمال والقوائم المالية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024.

وزير قطاع الأعمال العام،للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،

وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العامة تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي عن مؤشرات الأداء خلال العام المالي المنتهي، ومستجدات خطة إعادة الهيكلة والتطوير للشركات التابعة للوزارة العاملة في مجال القطن والغزل والنسيج، في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية في مصر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، وجاري العمل في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة للانتهاء منه في نهاية العام الجاري.

وأكد المهندس محمد شيمي، أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل نقلة نوعية في هذه الصناعة الحيوية، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع لما له من دور استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تحديث المصانع وإدخال أحدث التكنولوجيات العالمية، إلى جانب رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير المنظومة التسويقية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتدريب العاملين وتنمية مهاراتهم، والعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية بما يضمن التشغيل الآمن والحفاظ على سلامة العاملين، والاهتمام بالجودة في جميع مراحل الإنتاج، لضمان استدامة التطوير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشيرا إلى ضرورة حوكمة الإجراءات وسرعة تفعيل منظومة ERP لتحسين وميكنة نظم العمل، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الضخمة في قطاع الغزل والنسيج، والمتابعة الدورية والميدانية لتنفيذ المشروعات الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي للشركة القابضة وشركاتها التابعة لعام 2023/2024، التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة، حيث ارتفعت المبيعات المحققة محليا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه بمعدل نمو 51% عن العام السابق، وحققت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 مليون جنيه.

كما اعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للغزل والنسيج، برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، زيادة رأس مال الشركة القابضة بمبلغ 1.5 مليار جنيه ليصبح إجمالي رأس المال 18.6 مليار جنيه.