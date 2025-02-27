أخبار البورصة اليوم الخميس 27-2-2025

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 27-2-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: برايم القابضة للاستثمارات المالية، والإسماعيلية الجديدة لتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تخسر مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر فبراير، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 26.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 93 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.79%، والعرب على 2.97%، واستحوذت المؤسسات على 72.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 27.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.2 مليار جنيه، 263.7 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 592.7 مليون جنيه، 1.5 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.6 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة.

وصعدت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 99 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

صفقات

أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتا أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وكونتكت المالية القابضة، المصدرة لعدد 16 مليون سهم بقيمة 297.4 مليون جنيه، والمصدرة 4.9 مليون سهم بقيمة 20.4 مليون جنيه، الثانية، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخلين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، ومصر للفنادق، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وفوري لتكنولوجيا البنوك والدفوعات الإلكترونية عدد 10 آلاف سهم، 486 سهمًا، 7.5 مليون سهم، 4500 سهم، 19.1 ألف سهم، 187 ألف سهم، 529 ألف سهم، على الترتيب، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي عدد 230 ألف سهم، 7816 سهمًا، على التوالي.

فيما باع داخليين بشركات الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومصر بني سويف للأسمنت، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 15 ألف سهم، 700 ألف سهم، 21.5 ألف سهم، 304.2 ألف سهم، 235.9 ألف سهم، 10957 سهمًا، 190 ألف سهم، على الترتيب، كما باع مساهم رئيسي بشركة الكابلات الكهربائية المصرية 100 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي القطاع العقاري حققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 19 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 15.1 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 15.4 مليار جنيه مقارنة مع 6.8 مليار جنيه.

وحققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الربح 74 مليون جنيه.

وفي قطاع المقاولات، حققت شركة النصر للأعمال المدنية، إيرادات بلغت 347.1 مليون جنيه خلال عام 2024 مقابل 479.6 مليون جنيه خلال عام 2023 بنسبة انخفاض 27.63%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 68.1 مليون جنيه مقارنة مع 13.9 مليون جنيه بنسبة نمو 389%، وأرجعت الشركة سبب زيادة صافي الأرباح نتيجة لاستلام نسبة 50% من بيع أرض مسطرد بقيمة 116.8 مليون جنيه.

وفي قطاع البنكي والخدمات المالية غير المصرفية، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري، إيرادات بلغت 37.4 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 23.4 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 60.1%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة والحقوق غير المسيطرة 12.4 مليار جنيه مقارنة مع 4.4 مليار جنيه بنسبة نمو 180.9%.

وحققت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، إيرادات بلغت 718.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 697.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 355.3 مليون جنيه مقارنة 494.5 مليون جنيه.

وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 5.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 22%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 100%.



وحققت شركة الدلتا للتأمين، إجمالي فائض النشاط التأميني بلغت 575.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 382.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 526.4 مليون جنيه مقارنة 323.1 مليون جنيه.

وفي القطاع الصناعي، حققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، صافي مبيعات بلغت 24.3 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 17.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.5 مليار جنيه مقارنة مع 1.9 مليار جنيه.

وفي قطاع الأغذية، حققت شركة القاهرة للدواجن، إيرادات نشاط بلغت 14.8 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، بنسبة نمو 25.4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 2.4 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 108.5%.



القاهرة للدواجن

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن مشروع توسعة جديد في قطاع التسمين من خلال عقد إيجار طويل الأجل باستثمارات رأسمالية تبلغ 120 مليون جنيه، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 2.3 مليون طائر إضافي.