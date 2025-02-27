شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2% خلال تعاملات شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.40% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 39.8 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.8%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.433 تريليون جنيه إلى 1.263 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 11.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 415.3 مليار جنيه إلى 402.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.

فيما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.849 تريليون جنيه إلى 1.665 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 9.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.1%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.331 تريليون جنيه خلال جلسات شهر فبراير المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 41.069 مليار ورقة منفذة على 1.972 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.621 تريليون جنيه، وكمية التداول بلغت 29.689 مليار ورقة منفذة على 2.135 مليون عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 13.43% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 86.57%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 33.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.9 مليار ورقة مالية منفذة، وعمليات 561.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 26.6 مليار جنيه، بحجم تداول 22 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 832.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 59.9 مليار جنيه بحجم تداول 24.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.4 مليون عملية.