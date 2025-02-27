شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة فى آخر أسبوع بفبراير.. تراجع المؤشر الرئيسى بنسبة 0.98% والان مع تفاصيل الخبر

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 30610.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8635.92 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 11910.97 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 38272.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 10546.90 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 2.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.262 تريليون جنيه إلى 1.263 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 401.7 مليار جنيه إلى 402.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.664 تريليون جنيه إلى 1.665 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.4%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 464.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.526 مليار ورقة منفذة على 462 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 279.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.396 مليار ورقة منفذة على 484 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 15.99% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 84.01%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 708.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 153 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 5.9 مليار جنيه، بحجم تداول 4.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 174.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 16.2 مليار جنيه بحجم تداول 4.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 327.8 ألف عملية.