مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 12111 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 120.75 نقطة ليقفل عند مستوى 12111.90 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 303 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الخريف، وصناعة الورق، وبنان، وأسيج، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات زين السعودية، والمجموعة السعودية، وشاكر، وسكسو القابضة، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.48% و 4.57%.

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، والباحة، وأرامكو السعودية، والمتقدمة، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وزين السعودية، وسابك، وأرامكو السعودية، ومرافق هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 118.24 نقطة ليقفل عند مستوى 31404.47 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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