NHC تطرح مشاريع استثمارية وتضخّ معروضًا عقاريًا جديدًا في وجهة خزام بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة “NHC” في حفل أقيم بالرياض اليوم, عن طرح مشاريع استثمارية جديدة وضخ معروض عقاري متنوع، في وجهة خزام، بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، مما يعزز من فرص التملك والاستثمار في الوجهة.

وخلال الحفل، اطّلع الحضور على تفاصيل الوجهة الفريدة، ومكوناتها الحالية والمستقبلية، إلى جانب التعرف على أهداف وإستراتيجيات NHC في تطوير المشاريع العقارية المتكاملة التي تواكب تطلعات السوق السعودي، كما تم استعراض المزايا التي تقدمها وجهة خزام من تصاميم عصرية، ومرافق متكاملة، وبيئة عمرانية تتوافر فيها جميع مقومات جودة الحياة، بوجود إحدى أكبر الحدائق في المملكة “حديقة خزام الكبرى” على مساحة 4.5 ملايين م2 وبوليفارد خزام بطول 3.5 كيلو مترات، مما يجعل الوجهة مكانًا نابضًا بالحياة.

وأوضحت NHC أن بإمكان الراغبين في التملك والاستثمار في أحد مشاريع الوجهة زيارة مركز المبيعات في وجهة خزام، والاطلاع على الخيارات المطروحة والفرص الحصرية من خلال زيارة مركز مبيعات وجهة خزام: ‏https://maps.app.goo.gl/rR9SNVe12nHxc7ei9?g_st=com.google.maps.preview.copy .

يذكر أن وجهة خزام تعد واحدة من الوجهات العمرانية في الرياض، وتمتد على مساحة تتجاوز 30 مليون متر مربع، مقدمةً بيئة حيوية تجمع بين السكن والأعمال، والترفيه، مع مسطحات خضراء شاسعة وبيئة أعمال متطورة تضم مساحات تجارية ومكتبية متكاملة. كما تستهدف الشركة من خلالها إلى تعزيز جودة الحياة وتوفير فرص سكنية واستثمارية تلبي تطلعات الأفراد والمستثمرين ضمن وجهة مستدامة توفر أسلوب حياة عصري.

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