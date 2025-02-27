شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة تبوك تستعد لإطلاق فعاليات ديوانية الغرفة الرمضانية لدعم قطاع ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

تطوير قطاع الأعمال في المنطقة

تحفيز النمو الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - تستعد الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، لإطلاق فعاليات " ديوانية الغرفة "، خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز التواصل بين مختلف القطاعات وتحفيز ريادة الأعمال، من خلال ورش العمل التدريبية والحوارات التثقيفية التي تناقش أخر المستجدات في المجال الاقتصادي والاستثماري.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك عماد بن سداد الفاخري أن الديوانية تأتي ضمن جهود الغرفة لتنمية وتطوير قطاع الأعمال في المنطقة، وإتاحة الفرص للتواصل المباشر بين رواد الأعمال والجهات ذات العلاقة ، وأضاف بأن الفعاليات ستتضمن جلسات حوارية وورش عمل تدريبية، ولقاءات مع خبراء ومتخصصين في مختلف القطاعات.وقال: "ستوفر ديوانية الغرفة منصة تفاعلية تجمع القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تعزيز الشراكات التجارية، ودعم المشاريع الناشئة، وتبادل الخبرات بين المشاركين، إضافة لمناقشة التحديات التي تواجه منشآت القطاع الخاص، واستعراض قصص النجاح المحلية، وتقديم استشارات متخصصة للمساعدة في تطوير الأعمال ورفع كفاءة المشاريع التجارية".وبين أن الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز النمو الاقتصادي في المنطقة وتعزيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على دعم وتمكين القطاع الخاص، وخلق فرص اقتصادية مستدامة.وأشار الفاخري إلى أن الديوانية ستشهد مشاركة واسعة من رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرين، وممثلي الجهات الحكومية، والشباب الطموح الراغب في دخول عالم ريادة الأعمال في بيئة تفاعلية غنية بالفعاليات والأنشطة الهادفة، التي تعكس روح الشهر الفضيل وتحقق قيمة مضافة للمجتمع المحلي.داعيًا الجميع إلى الاستفادة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي ستقدمها " الديوانية " خلال شهر رمضان المبارك.