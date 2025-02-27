شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع 52.04 نقطة، أي بنسبة 0.50%، ليصل إلى مستوى 10445.69 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 228 مليونًا و453 ألفًا و954 سهمًا، بقيمة 812 مليونًا و435 ألفًا و929.816 ريالًا، نتيجة تنفيذ 21137 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارًا و439 مليونًا و530 ألفًا و636.800 ريالًا، قياسًا بـ 614 مليارًا و803 ملايين و574 ألفًا و849.290 ريالًا، في الجلسة السابقة.

