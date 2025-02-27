شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 27-2-2025 فى مصر.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 27فبراير 2025، بعد تراجع محدود في سعر الذهب العالمي، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث تغيرات كبيرة في سعر الذهب في مصر اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

- سعر عيار 24 يسجل 4685.75 جنيه.

- سعر عيار 21 يسجل 4100 جنيه.

- سعر عيار 18 يسجل 3514.25 جنيه.

- سعر عيار 14 يسجل 2733.25 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب 32800 جنيه.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.